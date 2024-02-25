Yılmazköy, gözünü kararttı

Stad: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdulkadir Karadağ, İrfan Alıcı
M. Haciali Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Salih Say, Menteş, Tarkan, Süleyman Şeb, Yunus, Mehmet İnce, Osman, Barış, Ersal, Diamoneke
Dem’s Cons. Çanakkale: Yusuf Yontar, Anıljan, Berkant, Barın, Sezer, Mustafa Gök, Gökdeniz, Çağdaş, Özgür, Ekrem, Mehmet Yardımcı
Goller: 4.Dk Süleyman, 90.Dk Suat (Yılmazköy)- 40.Dk Berkant (Çanakkale)
Aksa Birinci Ligde 20. Hafta maçında Yılmazköy, Çanakkale’yi konuk etti.
Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan ve Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği Yılmazköy – Çanakkale maçı çekişmeli geçti. Maça hızlı başlayan Yılmazköy, henüz 4. dakikada golcüsü Süleyman Şeb ile 1 – 0 öne geçti.
Toparlanan Çanakkale, 40’ta Berkant ile gol bulunca devre 1 – 1 tamamlandı. İkinci devrede de çekişme sürerken, maç uzun süre 1 – 1 devam etti. Ancak oyuna sonradan giren Yımazköy’ün genç yıldızı Suat Varıp, son anlarda skoru belirledi. 2 – 1
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