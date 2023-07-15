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Aşırı sürat, canından ediyordu

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Çatalköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla bir evin bahçe duvarına çarptı

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Aşırı sürat, canından ediyordu
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Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi üzerinde dün meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 5.45'te meydana geldi.
27 yaşındaki Olakunle Idrıs Oladimeji, yönetimindeki SC 081 plakalı aracı ile aşırı süratli ve tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Araçta sıkışan ve itfaiye ile sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Oladimeji’nin kaldırıldığı hastanede sol ayağında kırık teşhisi konuldu. 
Oladimeji’nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gözetim altına alındığı kaydedildi.
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