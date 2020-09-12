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Arsenal'den gollü açılış

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İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti

Arsenal'den gollü açılış
CravenCottage Stadı'nda oynanan birinci hafta karşılaşmasının ilk yarısını Arsenal, AlexandreLacazette'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2017-18'in ardından bir kez daha sezonun ilk golüne imza atarak bunu başaran tek oyuncu oldu.
İkinci devrede de ataklarını sürdüren Arsenal, 49. dakikada GabrielMagalhaes, 57. dakikada Pierre-EmerickAubameyang'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Arsenal'de Mesut Özil kadroda yer almazken, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ise 90 dakika boyunca sahada kaldı.
 
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