Teniste şampiyonlar belirlendi

KKTF GMBTK Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleştirildi.
Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda şampiyonlar ve ikinciler şöyle;
9 yaş kız
Gökçe Karamahmutoğlu
Deniz Abdullahoğlu
9 yaş erkek
Asım Aras Astan
Cafer Tosunoğlu
10 yaş kız
Girne Umut Yerebakan
Lara Onurlu
10 yaş erkek
Asım Aras Astan
Recep Yalovalı
12 yaş kız
Özgül Şah
Yazda Öksüzoğlu
12 yaş erkek
Aren Baybars
Enver Ada Gençel
12 yaş çift erkek
Aren Baybars/İbrahim Can Arabacı
Toprak Altuntaş/Enver Ada Gençel
14 yaş kız
Elçin Özbilen
Ekin Karasu
14 yaş erkek
Turgay Hıdıroğlu
Aren Baybars
14 yaş çift erkek
Turgay Hıdıroğlu/Yusuf Göktuğ Gökberk
Aren Baybars/İbrahim Can Arabacı
16 yaş kız
Azra Yalkıç
Elçin Özbilen
16 yaş erkek
Turgay Hıdıroğlu
Zeki Esendağlı
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