Teniste şampiyonlar belirlendi

KKTF GMBTK Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleştirildi.Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda şampiyonlar ve ikinciler şöyle;Gökçe KaramahmutoğluDeniz AbdullahoğluAsım Aras AstanCafer TosunoğluGirne Umut YerebakanLara OnurluAsım Aras AstanRecep YalovalıÖzgül ŞahYazda ÖksüzoğluAren BaybarsEnver Ada GençelAren Baybars/İbrahim Can ArabacıToprak Altuntaş/Enver Ada GençelElçin ÖzbilenEkin KarasuTurgay HıdıroğluAren BaybarsTurgay Hıdıroğlu/Yusuf Göktuğ GökberkAren Baybars/İbrahim Can ArabacıAzra YalkıçElçin ÖzbilenTurgay HıdıroğluZeki Esendağlı