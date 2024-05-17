Arsenal Arda Güler'e talip

Real Madrid'deki başarılı performansının ardından Arda Güler'in yeni talipleri ortaya çıktı. Arsenal'in genç futbolcu için yaptığı 45 milyon avroluk teklifi İspanyol kulübünün hiç düşünmeden geri çevirdiği iddia edildi

Arda Güler'e Arsenal talip oldu. Real Madrid'deki ilk sezonunda attığı gollerle adından söz ettiren genç oyuncu, daha şimdiden başka büyük kulüpleri peşine taktı.

İspanya'da yayın yapan Fichajes internet sitesi Arsenal'in milli futbolcuyla ilgilendiğini iddia etti.

Haberde, İngiliz kulübünün 45 milyon avroluk teklifini Madridli yöneticilerin hiç düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.

Bu gelişme sonrası Real Madrid'in birkaç yıl içinde eflatun beyazlı takımın önemli bir parçası olacağına inandığı için Arda'yı takımda tutmaya kararlı olduğu yorumları yapıldı.

Madrid ekibi sezon başında 19 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'den başarıya bağlı primlerle birlikte toplam 30 milyon avroya transfer etti.

Eflatun beyazlı takımda 11 maçta 350 dakika forma giyen milli futbolcu 4 kez gol sevinci yaşadı.

Arda Güler'in Real Madrid'le 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.



