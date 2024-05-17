Fransa’da Kante sürprizi

EURO 2024’ün favorilerinden Fransa’da teknik direktör Didier Deschamps kadroyu açıkladı. En dikkat çeken isim ise N’golo Kante oldu

2022’den beri milli takımda hiç forma giymeyen ve kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren Kante’nin geri dönüşü sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Al Ittıhad forması giyen Kante, bu sezon 41 maça çıktı. Deschamps bu kararı için “En son 2022’de milli takıma seçilmişti. Daha sonra ciddi bir sakatlık yaşadı ve Dünya Kupası kadrosuna giremedi. Onu düzenli olarak takip ettik. Birçok maç oynadı ve eski formuna kavuştu. Fransa, onunla daha güçlü olacak” yorumunda bulundu.

Mart ayındaki hazırlık maçlarında sakatlığından dolayı oynamayan son dönemin formda isimlerinden Griezmann’ın yanı sıra Milan’dan ayrılarak MLS’e gideceğini açıklayan Olivier Giroud da kadroda kendine yer buldu.

Takımın en genci Deschamps’ın gol bölgesindeki tercihleri arasında PSG’den 21 yaşındaki genç futbolcu Bradley Barcola da var. Kadronun en genç ismi ise 18 yaşındaki Warren Zaire-Emery.

Sakatlıklarını atlatan Lucas Hernandez de kadrodaki bir diğer isim. Deschamps onun savunmasını geliştirdiğini düşünüyor. Tchouameni ve Kingsley Coman da sakatlıklarına rağmen kadroya davet edildi.

KALEDE İLK TERCİH MAİGNAN

Hugo Lloris’in emekliliğinin ardından kalede de ilk tercihin Mike Maignan olması bekleniyor. Brice Samba ve Alphonse Areola diğer kaleciler. Euro 2020’de son 16 turunda İsviçre’ye elenen Fransa, en son bu kupayı 2000 yılında kazanmıştı. Fransızların açılış maçı 17 Haziran’da Avusturya ile…

