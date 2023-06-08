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Arjantinli orta saha Liverpool'da

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Arjantinli orta saha Liverpool'da
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Arjantinli orta saha oyuncu Alexis Mac Allister'ı kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Liverpool, Brighton HoveAlbion'danAlexis Mac Allister'ın transferi için açıklanmayan bir ücret karşılığında uzun vadeli anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz medyasına göre, Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Brighton formasıyla toplam 112 maça çıkarken 20 gol kaydetti.
 
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