Drift Neu Team, 2023 Drift Masters Avrupa Şampiyonası için İsveç’te

Drift Neu Team, sezonun en heyecanlı yarışlarından DriftMasters Avrupa Şampiyonası serisi için İsveç’e gitti. 20 ülkeden 50 sürücünün katılacağı DriftMasters Avrupa Şampiyonası’nın ikinci ayağı 9-10 Haziran’da Drivecenter Arena’da yapılacak

DriftMasters Avrupa Şampiyonası bu sezonda Polonya'nın son şampiyonu PiotrWiecek'ten, Japon NaokiNakamura'ya, Finlandiya'dan WRC şampiyonu KalleRovanperä'ya, İrlandalı kardeşler Jack ve ConorShanahan'a, Litvanya'dan BenediktasCirba'ya, KKTC’den gözde pilot Enver Haskasap’a ve daha pek çok harika sürücüyle, Drift dünyasında şimdiye kadar bir araya getirilmiş en güçlü kadrosuyla sezonun en heyecan verici ve rekabetçi oyunlarından biri olacak.

İsveç'in Arktik bölgesi olarak tanımlanan Kuzey Kutup Dairesinin hemen altında yer alan Fällfors kentindeki eski bir İsveç Hava Üssü olan ve 2019 yılında motor sporları pistine dönüştürülen Drivecenter Arena, en hızlı pistlerden biri olarak kabul ediliyor, bol heyecan yaşanacak yarışın 2. Raundunda DriftMasters sürücülerini, ekiplerini ve hayranlarını unutulmaz bir yarış bekliyor.

DriftNeu Team tüm hazırlıklarını tamamlayarak şampiyona için İsveç’e gitti.

Ülkemizde ve Avrupa’da drift yarışlarında önemli dereceler elde etmiş ve başarıları ile tanınan favori pilot Enver Haskasap ve ekibi 9-10 Haziran’da İsveç Drivecenter Arena pistinde ülkemizi temsil etmek üzere mücadele edecek. Bugün yapılacak antrenman ve sıralama turlarının ardından 10 Haziran Cumartesi top 32 ve Top 3 serileri ile final yapılacak.

Avrupa’da ve ülkemizde başarıları ile adından söz ettiren, 3 kez KKTC Drift Şampiyonu ve Avrupa Drift yarışlarında aldığı iyi derecelerle yurt dışında favori pilotlar arasında tanınan Enver Haskasap, Drift Master Şampiyonası için özel hazırlanan Nissan Silvia S15 aracıyla yarışacak.

Haskasap, yarış öncesi demecinde şunları aktardı;

“DriftMasters Avrupa Şampiyonalarında yer almak sportif açıdan en heyecanlı tecrübeleri yaşadığımız ve ülkemizin adını duyurmaktan gurur duyduğumuz motor sporları etkinliklerindendir.

Bugün İsveç’in zorlu parkurlarından Drivecenter Arena’dayız. Bugünkü sıralama turlarının ardından yarın zorlu bir mücadele ile başarılı olacağımıza inancımız ve moralimiz yüksektir.

Takımımla beraber bu yarışa en iyi şekilde hazırlandık” dedi.

