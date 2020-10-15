Arjantin'de futbol ligleri yeniden başlıyor

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, 1'inci ligin 30 Ekim, 2'nci ligin 7 Kasım, 3 ve 4'üncü lig ile kadınlar liginin ise 21 Kasım'da başlayacağı belirtildi.
Tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı da ifade edildi.
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