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Colin Kazim Derby County'de

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34 yaşındaki milli futbolcu Colin Kazim-Richards, Derby County'ye transfer oldu

Colin Kazim Derby County'de
İngiltere Championship ekiplerinden DerbyCounty, bir süredir antrenmanlara çıkardığı Türk futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Ada ekibi, 34 yaşındaki milli golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. .
Kariyerinde birçok takımın formasını giyen Türk futbolcu Colin Kazım Richards'ın yeni durağı resmen belli oldu. 34 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü PhillipCocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi DerbyCounty'ye transfer oldu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Colin Kazım'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kariyerinde son olarak Meksika Ligi takımlarından Pachuca'da forma giyen tecrübeli futbolcu, bir süredir DerbyCounty ile antrenmanlara çıkıyordu.
 
 
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