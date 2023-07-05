Arda Güler’in tercihi Real Madrid’ten yana

Transferde birçok dev kulübün peşinden koştuğu Arda Güler hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Barcelona ve Real Madrid'in istediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler tercihini yaptı. Arda'nın Real Madrid'e transfer olmak istediği ve sarı lacivertli takımda 1 yıl daha kiralık oynamak istemediği için bu kararı aldığı iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona Arda'yı transfer etmek için 10 gündür İstanbul'da kamp kurmuş durumdaydı ve Başkan Ali Koç ile görüşmelerini sürdürüyordu.
Bu süreçte Real Madrid'in de devreye girdiği ve 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için temsilci yolladığı ve oyuncuyla masaya oturduğu belirtildi.
Arda'yı Barcelona alırsa 1 yıl daha Fenerbahçe'ye kiralayacaktı. Ancak genç oyuncunun sarı lacivertli takımda kiralık oynamayı da reddettiği ve bu nedenle Real Madrid'e daha sıcak baktığı ileri sürüldü.
Arda Güler'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynamak istemediğini net bir şekilde yönetime de bildirdiği kaydedildi.
Real Madrid'in sarı lacivertli kulübe 20 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği iddia edildi.
ALİ KOÇ: ARDA FENERBAHÇE’DE KALMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'nin Başkanı, dünyaca ünlü kulüpleri peşinden koşturan 19 yaşındaki yıldız için "Milyonlarca taraftar Arda'yı bağrına basmıştır. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil deplasmanda gittiğimizde Arda'nın ne kadar sevildiğini biliyoruz. Sürecin nasıl geliştiğini anlatmak istiyoruz. Süreç ne kadar sürer, anlatacağız. Benim taraftarlara borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. Bir sürü genci yurt dışına gönderdik. İstenmek önemli. Net bir şey söylemek istiyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor. Önümüzdeki sezon burada olmayacak" açıklamasını yaptı.
Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Arda Güler'in kısa süre içinde İspanya'ya gitmesi bekleniyor.
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