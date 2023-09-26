Arda Güler yeniden sakatlandı

Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectusfemoris kasında sakatlık teşhisi konuldu

Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Arda yaz kampında yaşadığı sakatlığı yeni atlatmıştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectusfemoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan yeni çıkan Arda Güler, 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlamıştı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti ise bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." diyerek milli futbolcuyu yarınki LasPalmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.

Marca gazetesi Arda'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.



