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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, oynanan 17 karşılaşmayla devam etti. İşte bir üst tura yükselen ekipler...
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar neticesinde, WeecoinsKırklarelispor, 23 Elazığ FK, Bucaspor 1928, Belediye Kütahyaspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor, Altınordu, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Kırşehir FK, Uşakspor, Esenler Erokspor, Göztepe, Boluspor ve YılportSamsunspor 4. tura yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK: 2-0
Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK: 2-3
Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-0
Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-1
Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0
Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-2
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Göztepe-KarbelKaraköprüBelediyespor: 2-0
Adanaspor-Orduspor 1967: 1-0
Altaş Denizlispor-AyvalıkgücüBelediyespor: 2-1
Çorum FK-Esenler Erokspor: (1-1) (4-5 Penaltılar)
Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor: 4-1
Şanlıurfaspor-Karaman FK: 3-0
Boluspor-Fethiyespor: 1-0
YılportSamsunspor-Muş 1984 Muşspor: 3-0
 
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