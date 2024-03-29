Alonso gelecek sezon da Leverkusen'de

Bundesliga'da namağlup liderliğini sürdüren Bayer Leverkusen, teknik direktör XabiAlonso’nun gelecek sezon takımının başında olacağını açıkladı.
Avrupa'da birçok dev takımın peşinden koştuğu Alonso, Leverkusen'in internet sitesinden yer alan açıklamasında "Buradaki herkes bana saygılı davrandı ve ben de tam olarak buna karşılık vermek istedim. Artık hepimiz hedeflerimize ulaşmak için tam gaz çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
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