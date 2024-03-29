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Cumhurbaşkanı Tatar, Macila’yı kabul ederek başarılarından dolayı kutladı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Macila’yı kabul ederek başarılarından dolayı kutladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karting yarışçısı Hasan Fikri Macila’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar kabulde, 14 yaşındaki Macila’nın karting dalında uluslararası yarışlarda elde ettiği başarılar hakkında bilgi aldı.
Macila’yı ve ailesini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Macila’nın başarıların devamını diledi.
 
 
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