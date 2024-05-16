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Almanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

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Almanya Futbol Federasyonu, bu yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosunu açıkladı

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Almanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
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Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuva için teknik direktör Julian Nagelsmann'ın belirlediği aday kadroda 27 isim yer alıyor.
Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Almanya, 14 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.
Açıklanan kadro şöyle:
Kaleci: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Savunma: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)
Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Forvet: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (VfB Stuttgart).
 
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