Almanya, Fransa'yı deplasmanda devirdi

Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı

Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı ağırladı.

Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.

Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.

