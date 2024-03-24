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Almanya, Fransa'yı deplasmanda devirdi

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Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı

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Almanya, Fransa'yı deplasmanda devirdi
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Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı ağırladı.
Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.
 
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