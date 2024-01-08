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Alman efsanesi hayatını kaybetti

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Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti

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Alman efsanesi hayatını kaybetti
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78 yaşında vefat eden Beckenbauer, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılara imza attı.
Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen efsane isim, Batı Almanya milli takımıyla 1974 dünya kupasını kazandı.
Beckenbauer, 1990 Dünya Kupası'nda da teknik direktör olarak zafere ulaştı.
Modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olan olarak da görülen Beckenbauer, Bayern Münih'le özdeşleşti.
Bavyera ekibiyle ligde 424 maça çıkan efsane oyuncu, 44 gol ve 70 asist üretti
Bayern Münih'le futbolcu olarak 5 Bundesliga şampiyonluğu elde eden Beckenbauer, teknik direktör olarak daha başarılı bir kariyer ortaya koydu ve 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan Franz Beckenbauer'a, kulübün onursal başkanlık ünvanı da verildi.  
 
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