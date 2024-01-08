Fernando Santos Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığını açıkladığı yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi

Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Portekizli teknik adamın pasaport işlemleri devam ederken havalimanı salonunda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Santos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele doğru hareket etti.

ONANA MARSİLYA'YA KİRALANDI

Beşiktaş, Jean Onana'nın satın alma opsiyonunun 4.5 milyon euro olduğunu KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda 10 maçta 188 dakika forma giydi.

