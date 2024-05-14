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Ajax, Farioli'yi göreve getiriyor

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Hollanda basınında Ajax'ın teknik direktörlük görevi için Francesco Farioli ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı iddia edildi

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Ajax, Farioli'yi göreve getiriyor
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Süper Lig'de Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik adamın yeni adresi Hollanda oluyor.
De Telegraaf'ın haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Farioli, Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere.
Ajax ile 35 yaşındaki teknik adam sözleşmenin ana hatları üzerinde anlaşmaya vardı.
Haberde Ajax'ın teknik direktörlük görevi için listesinde Erik ten Hag ve Graham Potter gibi isimlerin de olduğunu ancak Hollanda ekibinin Farioli isminde karar kıldığına yer verildi.
Bu sezon Nice ile 32 lig maçına çıkan İtalyan teknik adam, 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 54 puan topladı ve maç başına da 1.69 puan ortalaması yakaladı.
Fransa Ligue 1'de 5. sırada yer alan Nice, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. 
 
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