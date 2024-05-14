Boston Celtics finale göz kırptı

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Cavaliers'a konuk olan Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansıyla serinin 4. maçından galip ayrıldı.
Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve Jrue Holiday 16 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Donovan Mitchell'ın forma giymediği mücadelede Cavaliers adına Darius Garland 30 sayı, 7 asist, Evan Mobley ve Caris LeVert ise 19'ar sayıyla oynadı.
- Thunder deplasmanda kazandı
Batı Konferansı yarı final 4. maçında Dallas Mavericks'e konuk olan Oklahoma City Thunder, 14 sayı geriden gelerek 100-96 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Chet Holmgren 18 sayı, 9 ribaunt, 4 blokla galibiyete katkı sağladı.
Normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Mavericks'te PJ Washington 21 sayı, 12 ribaunt ve Derrick Jones Jr 17 sayı, 4 blok üretti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.