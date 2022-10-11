AEK – Fenerbahçe maçının tercümanı, Sakallı

Kition Spor Birliği (AEK) Larnaka ile Fenerbahçe SK arasında, Perşembe akşamı saat 19:45’te Larnaka AEK Arena’da oynanacak olan Avrupa Ligi 2. Grup maçının tercümanı belirlendi.

Spor yazarı Hamit Sakallı, AEK Larnaka – Fenerbahçe maçında tercüman olarak görev yapacak. AEK Larnaka kulübünün Çarşamba günü düzenleyeceği maç öncesi basın toplantısında ve Perşembe akşamı maç sonunda düzenlenecek olan basın toplantılarında tercüman olarak görev yapacak olan Hamit Sakallı, Yunanca – Türkçe ve Türkçe – Yunanca çevirilerini yapacak.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olan Hamit Sakallı, 2019 yılında oynanan Türkiye – Yunanistan A Milli Takım maçında da tercüman olarak görev yapmıştı.

