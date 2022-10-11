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Lefkoşa ve Lefke'de yarın elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa ve Lefke'de yarın elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde yarın 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar:
"Yenişehir Şht. Mustafa Süleyman sokak, Şht. Recep Mustafa sokak, Şht. Biray Mustafa sokak, Deniz Plaza, Yenişehir Camii arasında kalan bölge."
Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Lefke Gemikonağı yolu Mehmet Akif Caddesi ve Eski Mezarlık civarına 4 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.

 
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