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Acun Ilıcalı, Hull City’i resmen satın aldı

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Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship ekiplerinden HullCity'i resmen satın alması Ada basınında geniş yankı uyandırdı. Ayrıca Ilıcalı'nın sportif direktör ve CEO'luk görevlerine getirmeyi düşündüğü isimler duyuruldu

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Acun Ilıcalı, Hull City’i resmen satın aldı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, medya patronu Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.
Allam Ailesi'nin 11 yıl süren tartışmalı yönetiminden sonra takım üzerindeki tam ve tek yetkili konumuna geçen Acun Ilıcalı, yeni takımının ilk maçını tribünden takip etti. Hull City bu mücadelede rakibi BlackburnRovers'ı 2-0 devirdi.
Hull City'nin Acun Ilıcalı sonrasında ilk maçında galibiyete uzanması İngiltere basınında geniş yer buldu. Ada basını, Ilıcalı döneminin hemen etkisini gösterdiği yönünde yorumlarda bulundu.
 
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