Türkiye, avantajı kaptı

Türkiye Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Güney Kıbrıs’ı 35-28 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak Cumartesi günü Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak. Tur atlayan takım, ikinci eleme turu gruplarında mücadele edecek.
Bu arada mücadelenin 6. dakikasında taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına tezahüratta bulundu.
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: MarkoBoricic, DejanMarkovic (Sırbistan)
Türkiye: Coşkun Göktepe (Taner Günay), Samet Kanberoğlu 8, Görkem Biçer 7, Onur Ersin 3, Tuğberk Çatkın 4, Halil İbrahim Öztürk 1, Atila Zaman 1, Enis Harun Hacıoğlu 3, İlkan Keleşoğlu 1, Ömür Pehlivan 3, Enes Gümüşok 1, Ozan Erdoğan 3, Durmuş Ali Tınkır
Kıbrıs Rum Kesimi: Mina, Argyrou 11, Constantinou 3, Nikiforou 4, Paraskeva 6, Prountzos 2, Georgiou, Kritikos, Stylianou, Leonidou 2
İlk yarı: 17-14
İki dakika cezası alanlar: Atila Zaman, Halil İbrahim Öztürk (2), Tuğberk Çatkın (Türkiye), Georgiou (2), Stylianou, Constantinou (Kıbrıs Rum Kesimi)
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