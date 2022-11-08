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Aboubakar, Salah'a meydan okudu

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Vincent Aboubakar, meslektaşı Muhammed Salah'a meydan okudu. Salah'tan etkilenmediğini belirten Aboubakar, "Onun yaptıklarını ben de yapabilirim" dedi

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Aboubakar, Salah'a meydan okudu
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah hakkında konuştu.
Mısırlı golcüye meydan okuyan Aboubakar, "Büyük bir kulüpte oynasam Salah'ın yaptıklarını bende yapabilirim" dedi.
Al-Nassr forması giyen Vincent Aboubakar,  "İnsanların tutumlarını anlıyorum. O, Premier Lig'deki en iyi golcülerden biri. Ama benim bakış açım daha farklı. İnsanların beğenmesi umrumda değil, ondan etkilenmiyorum" ifadelerini kullandı.
Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.
Kamerun ile başarılı bir turnuva geçirmeyi bekleyen 30 yaşındaki futbolcu, Sırbistan, İsviçre ve Brezilya'nın yer aldığı gruptan başarılı ile çıkmayı hedefliyor.
Vincent Aboubakar bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. 
 
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