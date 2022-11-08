Fenerbahçe seriye bağladı

Süper Lig’in 2022-23 sezonuna teknik direktör JorgeJesus ile başlayan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Sivasspor’u yenerek ligde son 5 maçta galip geldi

Süper Lig'de 13’üncü haftada puanını 29’a çıkaran sarı-lacivertliler, her maça kazanma parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Jesus’la büyük bir ivme yakalayan sarı-lacivertli ekip, oynadığı oyunla da beğenileri topluyor. Portekizli teknik adamın oyun anlayışı ve ne istediğini futbolculara aşılaması da başarının sürekli hale gelmesinde önemli rol oynuyor.

Ligin 13’üncü haftasında dün oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında her ne kadar istediğini bulamayan Fenerbahçe, dakikalar 48’i gösterdiğinde Batshuayi’nin ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibe karşı 1 kişi eksik duruma düşmesine karşın mücadeleden kopmayan sarı-lacivertlilerde kazanılan penaltı maçın seyrini değiştirdi. Robin Yalçın’ın Alioski’ye yaptığı müdahaleyle gelen penaltıda Valencia, meşin yuvarlağı ağlara göndererek mücadelenin 1-0 üstünlükle bitmesini sağladı. Mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek ise verdiği kararlarla herkesin tepkisini çekti.

Valencia gollerine devam ediyor

Fenerbahçe’de Enner Valencia, ligde gollerini sürdürdü. Ekdavorlu futbolcu, 55’inci dakikada penaltı atışını kullanarak takımını öne geçirdi. Sezona etkili bir başlangıç yapan Valencia, ligdeki gol sayısını da 12’ye yükseltti.

Alkışlar İrfan Can'a

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini topladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe’de İrfan Can, gole yaklaşsa da istediğini bulamadı. Mücadeledeki etkili oyunuyla 84 dakika sahada kalan İrfan Can, yerini İsmail Yüksek’e bırakırken taraftarların sevgi gösteriyle karşılaştı. Statta yer alan taraftarlar milli oyuncuya tezahüratlar yapıp alkışladı.



