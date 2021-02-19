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2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne Kovid-19 engeli

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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mart ayında oynanması gereken birçok karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne Kovid-19 engeli
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Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maçın ertelenmesi yönünde FIFA ile ortaklaşa karar alındığı belirtildi.
Buna göre, sadece Nepal-Avustralya, Suudi Arabistan-Yemen, Tacikistan-Moğolistan ve Moğolistan-Japonya arasındaki eleme maçları mart ayında oynanabilecek. Kalan tüm maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar, 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri'nde ikinci tur maçlarına, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2019 yılının kasım ayından bu yana devam edilemiyor.
 
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