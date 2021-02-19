2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne Kovid-19 engeli

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maçın ertelenmesi yönünde FIFA ile ortaklaşa karar alındığı belirtildi.
Buna göre, sadece Nepal-Avustralya, Suudi Arabistan-Yemen, Tacikistan-Moğolistan ve Moğolistan-Japonya arasındaki eleme maçları mart ayında oynanabilecek. Kalan tüm maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar, 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri'nde ikinci tur maçlarına, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2019 yılının kasım ayından bu yana devam edilemiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.