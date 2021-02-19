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Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi şampiyon

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Sezonun ilk grandslam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ekibini 2-0 yenen Elise Mertens-Aryna Sabalenka ikilisi, çift kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı

Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi şampiyon
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar final mücadelesinde, 2 numaralı seri başları Belçikalı Mertens ve BelarusluSabalenka ile 3 numaralı seri başları Çek Krejcikova ile Siniakova karşılaştı.
79 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Mertens ve Sabalenka, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.
Çift kadınlar kategorisinde kariyerlerindeki ikinci grand-slam zaferini elde eden ikili, 2019 ABD Açık'ta da kupaya uzanmıştı.
 
 
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