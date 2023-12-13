“Yumruk değil tokat attım”

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca “Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım, şiddetli değildi. Benim atmış olduğum tokattan 5 saniye sonra kendisini yere attı." dedi

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandı.

Koca ile şüpheliler Ş.Y.Ş ve K.Ç, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran ve hakkında tutuklama kararı alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, gözaltında verdiği ifade ortaya çıktı.

Elmacık kemiği kırılan Halil Umut Meler'e tokat attığını iddia eden Koca, ifadesinde şöyle dedi:

"Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim."

Koca hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmedi.

Tutuklanan Ş. Y. Ş. ile K. Ç ise ifadelerinde, "Biz arbede sırasında tekme salladık, değip değmediğini bilmiyoruz" dedi.

