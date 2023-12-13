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13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını öldürdü

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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelisi olarak 13 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı

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13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını öldürdü
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Kayseri'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi.
Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü ve kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı.
T.Ş.'nin, bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.
Bu olay, akıllara internette öldüren oyun ''Mavi Balina'' tehlikesini getirdi.
OYUN NASIL OYNANIYOR?
Bu oyuna, sosyal ağlar üzerinden katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.
50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında, derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, korku filmlerinin seyredilmesi, belirli bir süre boyunca kimseyle görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.
 
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