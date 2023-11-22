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Yoksulluk sınırı 45 bin TL’ye dayandı

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Yoksulluk sınırı 45 bin TL’ye dayandı
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Türkiye’de DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.
BİSAM verilerine göre, açlık sınırı 13 bin TL'ye dayandı. Yoksulluk sınırı ise bir ayda 1095 TL birden artarak 44 bin 718 TL'ye yükseldi. Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için sadece süt ve süt ürünlerine günlük 138 TL harcama yapılması gerekiyor.
Dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 12 bin 928 TL’ye; eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini de kapsayan yoksulluk sınırı ise 44 bin 718 TL’ye ulaştı.
BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin 430 TL’yi aştığı belirtildi.
 
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