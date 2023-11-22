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5 ayda çaya zam yüzde 100’ü aştı

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Türkiye’de çay fiyatlarına son 5 ayda yüzde 101.7 oranında zam yapıldı

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5 ayda çaya zam yüzde 100’ü aştı
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Türkiye'nin geleneksel içeceklerinden olan çaya bir kez daha zam yapıldı. Böylece ÇAYKUR, son 5 ayda çaya yüzde 101.7 zam yapmış oldu. Zamdan sonra en çok tüketilen  Rize Turist Çayı'nın fiyatı 151.5 TL'ye çıktı.
Ocak ayında ÇAYKUR'un en çok tüketilen çayının kilogramının fiyatı 5 ay önce 75 TL'ydi. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte 75 TL olan çaya 8 Haziran'da zam yapılmaya başlandı. Arka arkaya gelen zamlarla birlikte çay fiyatı da 151.5 TL'ye ulaştı. 8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan ÇAYKUR, 14 Temmuz'da da yüzde 9.5 oranında zam kararı aldı. 15 Ağustos'ta ise çay fiyatlarına kuruluş yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha yaptı. ÇAYKUR, 12 Eylül'de çaya bu kez yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi. Böylece marketlerde 1 kilogram çayın fiyatı 120 liranın üzerine çıktı. Kurumun yaptığı son zamla birlikte, 1 Kilogram çay fiyatının 151 lirayı aşmasıyla son 5 ayda zamlarla fiyatlar yüzde 101.7 artmış oldu. Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılından bu yana toplam 2.8 milyar lira zarar ediyor. Kurumun bankalara olan borcu ise 4.8 milyar TL'yi buluyor.
 
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