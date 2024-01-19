Yok böyle fiyat!

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yemek fiyatları dudak uçuklattı

Türkiye’de kış turizminin en önemli mekanlarından biri olan Uludağ’da fiyatlar cep yaktı. Uludağ'da menemen fiyatı Çeşme'deki lahmacun fiyatlarını solladı.

Menüde en ucuz yiyecek 250 TL ile mezeler oldu.

En ucuz ana yemek 750 TL'den başlarken Skadi Kebap 3600 TL'den satılıyor. Menemen fiyatları da 400 TL olurken mekanda tost yemek isteyenler de 500 TL ödüyor.

Bursa'da Uzman Doktor olarak görev yapan Dağıstan Ayan, Uludağ'da bir cafenin yemek menüsündeki fiyatlara tepki gösterdi.

Uzman Doktor, fiyatların korkunç olduğunu belirterek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uludağ’da yemek fiyatları..

Korkunç gerçekten.

Bu esnafçılık falan değil, bildiğin fırsatçılık!

Bir menemen nasıl 400 lira olur aklım almıyor.

Gitmeyin şuralara ya.

Biriktirin paranızı yurtdışına gidin, en azından dünyayı görmüş olursunuz."



İşte Uludağ’da bazı menü fiyatları: KAHVALTI / Turkish Breakfast

- 2 Kişilik Serpme Kahvalti: 1500.00 TL



SICAKLAR / HOT DISHES

- Menemen: 400.00 TL

- Omlet: 360.00 TL

- Sahanda Yumurta: 360.00 TL



ÇORBALAR / SOUPS

- Dağ Mantan Çorbası: 500.00 TL

- Günün Çorbası: 500.00 TL



PİZZALAR

- Pizza Turco: 1250.00 TL

- Pizza Margherita: 750.00 TL

- Pizza Quatro: 1250.00 TL



- Lahmacun: 500.00 TL

- Sucuklu Pide: 600.00 TL

- Kaşarlı Pide: 700.00 TL



MAKARNALAR / PASTAS

- Special Penne Mexico: 750.00 TL

- Fettuchini Alfredo: 750.00 TL

- Spagetti Bolognese: 750.00 TL



SALATALAR / SALADS

- Uludağ Salata: 750.00 TL

- Sezar Salata: 650.00 TL



MEZELER / APPETIZERS

- Humus: 250.00 TL

- Rus Salatası: 250.00 TL

- Haydari: 250.00 TL

- Biber Borani: 250.00 TL

FAST FOOD

- Dag Tostu Kulüp Sandviç: 500.00 TL

- Scadi Burger: 460.00 TL

- Scadi Cheese Burger: 480.00 TL

- Köfte Ekmek: 500.00 TL



ANA YEMEKLER

- Dana Yanak: 2000.00 TL

- Schnitzel: 750.00 TL

- Şato Biryan: 2500.00 TL

- Kuzu Pirzola: 1500.00 TL

- Dana Bonfile: 1500.00 TL

- Fajita: 1350.00 TL

- Et Çökertme: 1800.00 TL



IZGARALAR

- Walhalla Kuzu Kafes: 3250.00 TL

- Skadi Kebap: 3600.00 TL

- Grilled Chicken: 750.00 TL

- Grilled Beef: 1500.00 TL



TATLILAR

- Pasta Çeşitleri: 1500.00 TL

- Sufle: 600.00 TL

- Kestane: 300.00 TL

