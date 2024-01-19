Sıfır araba fiyatına kaban!

İstanbul İstinye Park’ta bir alışveriş merkezi mağazasında 1 milyon 322 bin TL’ye satılan kaban, sıfır bir arabayla aynı fiyatta



Mağazalardaki etiket fiyatları 'en uygun' diyebileceğimiz markalar adına bile cep yakar hale geldi. Tabii vatandaşlar da sosyal medyada sık sık bu konuda isyan ediyor. Ancak kumaş, üretim süreci, üretici, satış derken pek çok süreç zamlı işlemeye devam ediyor.

Tabii iş lüks markalara gelince bambaşka bir boyuta geçiyor. Cumhuriyet'ten Faik Erdemli, İstanbul İstinye Park’ta gittiği bir AVM'de karşılaştığı kaban fiyatıyla bunu gözler önüne sunuyor.

Mağazanın dışından bile belli olan yüksek fiyat algısı, etiketlere de yansımış durumda. Fiyatların artık normal kabul edileni dahi vatandaşlara pahalı gelmeye başlarken, Erdemli'nin denediği ürün dudak uçuklattı.

Lüks bir mağazada kaban denediğini anlatan Faik Erdemli, ürünün Vikunya yününden üretilmiş olduğunu belirtti. Kendisine de satış danışmanı anlatmış.

Bahsi geçen kaban dünyanın en kaliteli iplikleri ve pahalı kumaşlardan dikilmiş. Ayrıca bu kabandan yalnızca 3 tane gelmiş!

Üstelik biri satılmış olan kabanın fiyatı tam 1.321.920 TL.

Bir milyon üç yüz yirmi bin dokuz yüz yirmi TL yani 45.000

Bahsi geçen kaban sıfır bir Audi A3 ile aynı fiyat ediyor.

KKTC’de olduğu gibi Türkiye’de de hazır giyim sektörü son yıllarda oldukça pahalı bir hal aldı.Mağazalardaki etiket fiyatları 'en uygun' diyebileceğimiz markalar adına bile cep yakar hale geldi. Tabii vatandaşlar da sosyal medyada sık sık bu konuda isyan ediyor. Ancak kumaş, üretim süreci, üretici, satış derken pek çok süreç zamlı işlemeye devam ediyor.Tabii iş lüks markalara gelince bambaşka bir boyuta geçiyor. Cumhuriyet'ten Faik Erdemli, İstanbul İstinye Park’ta gittiği bir AVM'de karşılaştığı kaban fiyatıyla bunu gözler önüne sunuyor.Mağazanın dışından bile belli olan yüksek fiyat algısı, etiketlere de yansımış durumda. Fiyatların artık normal kabul edileni dahi vatandaşlara pahalı gelmeye başlarken, Erdemli'nin denediği ürün dudak uçuklattı.Lüks bir mağazada kaban denediğini anlatan Faik Erdemli, ürünün Vikunya yününden üretilmiş olduğunu belirtti. Kendisine de satış danışmanı anlatmış.Bahsi geçen kaban dünyanın en kaliteli iplikleri ve pahalı kumaşlardan dikilmiş. Ayrıca bu kabandan yalnızca 3 tane gelmiş!Üstelik biri satılmış olan kabanın fiyatı tam 1.321.920 TL.Bir milyon üç yüz yirmi bin dokuz yüz yirmi TL yani 45.000 dolar ediyor bu kaban. Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise başta da belirtildiği gibi Vikunya yünü olmasıymış.Bahsi geçen kaban sıfır bir Audi A3 ile aynı fiyat ediyor.