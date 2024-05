Zahra Sokak’ta "19 Mayıs Gençlik Şöleni" düzenlendi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nce organize edilen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dün başladı.Bakanlık açıklamasına göre, sabah badminton turnuvasıyla başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde Zahra Sokak’ta yer alan 19 Mayıs Gençlik Şöleniyle devam etti.Şölende, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halk Dansları Topluluğu, Cyprus Dance Of Fire, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Art Studio ve Breeze Of TMK dans gösterilerini sergiledi. Dans performanslarını ardından Grup Rast konser verdi.Şölenin açılış konuşmasını yapan Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti ve 19 Mayıs’ın çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 19 Mayıs’ın önemine dikkat çeken Özsaygın, gençlere güvenin tam olduğunu vurguladı. Özsaygın, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Kurtuluş Savaşı’nın yapılması ve kazanılması Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması gibi bütün bu süreç 19 Mayısla başladı ve önemli büyük bir destandır. Atamız, bu kurduğu cumhuriyeti sevgili gençlere emanet etmiştir, onlara güvenmiştir. Bizler de her zaman gençlerimize sonsuz güvenimiz var. Bu vesileyle de atamızı aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Sevgili gençler bayramınız kutlu olsun” dedi. Etkinliğe katkı koyan birçok kurum ve kuruluş ve kişi olduğuna ve herkese teşekkür eden Özsaygın, Gençlik Dairesi olarak bu coşkuya sahne gösterileriyle ve üç sporla katkı koyduklarını aktardı.Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Dairesi’nin farklı günlerde farklı etkinlikler düzenlemesinin örnek bir davranış olduğunu belirterek, geceye katılanlara ve emek verenlere teşekkür etti.Ataoğlu, “Ben özellikle Gençlik Dairesi Müdürüne, bütün ekibimize ve bu etkinliğe katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Elbette ki gece boyunca sürprizlerle dolu olacak geceye renk katacak olanlara da ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gençlik dairesinin çok farklı etkinlikler farklı günlerde farklı etkinlikler düzenlemesi örnek bir davranış. Tüm bu etkinliklerde katkı koyacak olanlara ve gençlerimize çok teşekkür ederim. 19 Mayısımız hepimize kutlu olsun” diye konuştu.