Melih Gökçek, 8 Mart’ta ‘Anneler Günü’nü kutladı

Melih Gökçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Anneler Günü’nü kutladı. Hatasını fark eden Gökçek, sonrasında bir paylaşımda daha yaparak, “Neticede her kadın bir anne adayıdır” dedi

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Anneler Günü” mesajı yayımladı. Gökçek, anneler gününü kutladığı kadınlar günü mesajı ile sosyal medya gündem oldu.

Gökçek, “Anneler günü münasebetiyle depremde enkaz altında can veren eli öpülesi analarımızı, PKK ile mücadelemiz de şehit olan bacılarımızı rahmetle anıyoruz… mekânları cennet olsun…” diye yazdı.

Sonrasında yaptığı paylaşımı silen Gökçek bir süre sonra düzelttiği yeni mesajına, “Özür dilerim kadınlar günü yazacağıma anneler günü demişim. Netice de her kadın bir anne adayıdır” notunu düştü.

