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Yeşilçam'ın jönüne veda

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Rol aldığı 200'den fazla filmle Türk sinemasının bir dönemine damga vuran isimlerden Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun başında taziyeleri kabul eden Murat Soydan'ın 43 yıllık eşi Uğurgül Soydan "Ani bir kalp krizi ile kollarımda öldü" ifadelerini kullandı

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Yeşilçam'ın jönüne veda
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Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan geçen salı günü 83 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinde 200'den fazla film ve dizi projesi bulunan Soydan'ın cenaze namazı Ataköy Ömer Duruk Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.
Murat Soydan'ın 43 yıllık eşi Uğurgül Soydan, kızı Mehveş Soydan ile oğulları Mehmet Murat Soydan ve Ali Murat Soydan taziyeleri cami avlusunda kabul etti.
Eşinin tabutunun başında taziyeleri kabul eden Uğurgül Soydan, "Acımız çok büyük. Muhteşem bir insandı, beyefendi, asildi. 43 yıllık eşiyim, çocuklarımın babasıydı. Bizim için çok büyük bir kayıp, aslında ailemiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserleri bıraktı, eserleriyle anılacaktır. Ani bir kalp krizi ile kollarımda öldü. Gelen herkes sağ olsun, o sevilen bir insandı. Herkes tarafından çok sevilen ve sayılan bir insandı. Çünkü o halkını çok seviyordu" ifadelerini kullandı.
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