"Yedi Bela Hüsnü" lakaplı fenomen kedi mahallenin ilgi odağı oldu

İstanbul Esenler'de yoldan geçen köpeklere ve insanlara saldırmasıyla sosyal medyada fenomen olan "Yedi Bela Hüsnü" lakaplı kediyi mahalle esnafı kedinin sokağa atıldığını dile getirdi. Kediyi sahiplenen esnaf ise "Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor." yorumunda bulundu.

Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, esnafın beslediği kedinin kaldırımdan geçenlere pusu kurup saldırdığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Petshop mağazası işleten Emre Özkan, kedinin geçen hafta işyerinin önüne geldiğini söyledi.

Kedinin yoldan geçen köpeklere saldırmasının, daha önce köpeklerle yaşadığı bir olaydan kaynaklanabileceğini belirten Özkan, "Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor. Biz Hüsnü'yü esnaf olarak sahiplendik. Adını 'Yedi Bela Hüsnü" koyduk. Normalde evcil bir kedi ama dışarı atmışlar. Daha önce kısırlaştırmışlar." dedi.

"HERKES GELİP SEVİYOR"

Kedinin bu bölgeye bir hafta önce geldiğini söyleyen Cengiz Karaca da "Esnaf olarak sahiplendik. Kapıda beslemeye başladık. Köpeklere karşı bir saldırganlığı var. Bununla ilgili video oluşturunca ortaya komik bir görüntü çıktı. Kediyi gören herkes gelip seviyor" diye konuştu.

Murat Bilici isimli vatandaş ise kaldırımı mesken tutan kedinin, köpekler ve bazen de insanlar geçerken atak yaptığını, korkan kişilerin bile gülerek yoluna devam ettiğini söyledi.

