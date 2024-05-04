18 yaşındaki genç ilk deneyiminde 65 milyon TL kazandı

ABD’de yaşayan 18 yaşındaki bir genç satın aldığı ilk piyango biletiyle yaklaşık 65 milyon TL'lik (2 milyon dolar) ödülün sahibi oldu

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Donnie Leviner'ın, "içinde beliren kazı kazan bileti arzusuna karşı koyamadığı" ve ilk kez satın aldığı biletlerin ardından milyoner olduğunu açıkladı.

Leviner, başlangıçta bir iş için Lauren Hill'deki Sneads Grove Convenience'ı ziyaret ettiğini söyledi.

“Başlangıçta oraya sadece çim biçme makinesi için gittim” diyen Leviner, şans eseri kazanan 20 $'lık biletini buradan satın aldı.

Pazartesi günü ödülünü almaya gittiğinde de bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ödülü 1,2 milyon dolarlık sabit bir tutar olarak ya da 20 yıla yayılmış 100.000 dolarlık yıllık gelir olarak alma seçeneğine sahipti.

Genç sonuçta 1,2 milyon dolarlık toplu parayı seçti. Eyalet ve federal kesintilerden sonra Leviner 28 milyon TL’yi (858.006 dolar) evine götürdü.

Şanslı genç parayı neye harcamak istediğinden emin olmasa da “bunu akıllıca harcamak” istediğini bildiğini söyledi.

Big Cash Payout'un temmuz ayındaki ilk açılışında 2 milyon dolarlık büyük ödül ve sekiz 100.000 dolarlık ödül takdim edildi. İki adet 2 milyon dolarlık ve beş adet 100.000 dolarlık ödüllerin toplanması hâlâ bekleniyor.

