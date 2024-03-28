Yaşlılarda yoksulluk patlaması

Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Nüfus giderek yaşlanırken, yaşlılardaki yoksullaşma oranında artış dikkat çekti. 2022 yılında yüzde 14,3 olan 65 ve yukarı yaştaki vatandaşlardaki yoksulluk oranının 2023 yılında yüzde 21,7'ye yükseldi

Türkiye'de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 21,4 artarak geçen yıl itibarıyla 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 itibarıyla yüzde 10,2'ye çıktı. Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 184 ülke arasında 67'nci basamakta yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin yaşlı istatistiklerini yayımladı.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında yüzde 10,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2023 yılında yüzde 44,5'ini erkek nüfus, yüzde 55,5'ini kadın nüfus oluşturdu.

2023'te yaşlı nüfusun yoksulluk oranındaki artış dikkat çekti.

Yoksulluk oranı, 2019 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,3 iken 2023 yılında yüzde 21,7 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2019 yılında yüzde 14,2, 2022 yılında yüzde 14,3 iken iken 2023 yılında yüzde 21,7 oldu.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 12,1, 2022'de yüzde 12,8 iken 2023 yılında yüzde 20,7 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2019 yılında yüzde 15,9, 2022 yılında yüzde 15,4 iken 2023 yılında yüzde 22,4 oldu.

100 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS 6 BİN 609 KİŞİ

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı nüfusun yüzde 62,2'sinin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,6'sının 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,2'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2023 yılında yüzde 64,0'ının 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,1'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2023 yılında 6 bin 609 oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,0'ı geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi.

ORTANCA YAŞ 34

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2018 yılında 32,0 iken 2023 yılında 34,0 oldu. Ortanca yaş 2023 yılında erkeklerde 33,2, kadınlarda 34,7 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE YAŞLI NÜFUSTA 67. SIRADA

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2023 yılı için dünya nüfusunun 8 milyar 45 milyon 311 bin 448 kişi, yaşlı nüfusun ise 807 milyon 790 bin 294 kişi olduğu tahmin edildi.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 67. sırada yer aldı.

