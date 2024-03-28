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Tüp gaza yine zam mı geliyor?

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Tüp gaza yine zam mı geliyor?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkede yine tüp gaza zam mı gelecek diye sorgulayarak bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız, her zaman yaptıkları tüp dolumu işi için dün evlerindeki boş tüp gazları alarak Lefkoşa’daki büyük tüpgaz dolum tesisine gittiklerini aktararak, “Maalesef elimizdeki boş tüp gazlarla birlikte evimize geri dönmek zorunda kaldı. Zira tüp gaz dolum tesisine gittiğimizde bize “Maalesef gaz bittiği için tüp gaz dolduramıyoruz denilerek bizi geri döndürdüler” diye konuştular.
Bunun gerçek mi olduğunu yoksa tüp gaza yine zam mı geleceği için stokçuluk yapmaya çalıştıkları için mi gaz dolumu yapılmadığını sorgulayan vatandaşlarımız “Gaz olmadığı için dolum yapılamıyor açıklaması bize pek inandırıcı gelmedi. Ama inşallah doğrudur. Zira her hafta zam yapılmasından bıktık artık” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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