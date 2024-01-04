Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar

Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, 564 milyon 124 bin 318 TL ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu

TC Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemlerine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı.

Buna göre, Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, 564 milyon 124 bin 318 TL ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

İkinci sıradaki vergi rekortmeni ismini saklı tutarken, üçüncü sırada 200 milyon 757 bin 695 TL ile Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Listenin sekizinci sırasında 120 milyon 184 bin 394 TL ile Mehmet Sinan Tara, dokuzuncu sırasında 115 milyon 634 bin 175 TL ile İpek Saraç, onuncu sırasında 114 milyon 318 bin 794 TL ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Vergi rekortmenleri listesinde 11. sırada 100 milyon 465 bin 98 TL ile Erman Ilıcak, 14. sırada 84 milyon 904 bin 810 TL ile Gönenç Gürkaynak yer aldı.

Türkiye genelinde 2022 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 1 milyon 46 bin 568 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

