İran'da kanlı saldırı

İran'da 2020 yılında ABD'nin SİHA saldırısında öldürülen üst düzey isimlerden Süleymani'nin mezarlığında arka arkaya patlamalar meydana geldi. İranlı yetkililer patlamaların terör saldırısıyla bağlantısı olduğunu duyururken ilk belirlemelere göre 103’ün üzerinde insan yaşamını yitirdi, 170 kişi de yaralandı

İran'da, 4 yıl önce ABD saldırısında hayatını kaybeden Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında patlama yaşandı.

İran medyasında en az 103 kişinin öldüğü ve 170'ten fazla kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Patlamaların terör saldırısı olduğu açıklanırken, ülkede ulusal yas ilan edildi.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında 2 patlama sesi duyuldu.

İran basınında yer alan haberlere göre Kirman şehrinde Süleymani'nin de mezarının bulunduğu şehir mezarlığı yakınlarında patlama meydana geldi.

Patlamanın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında yaşandığı belirtildi.

İlk patlamadan 10 dakika sonra Süleymani'nin mezarının yakınında ikinci bir patlama daha gerçekleşti.

Bu patlamada da yaralılar olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Süleymani'yi anma törenine katılmak için mezarlığa giden yolda çok sayıda kişinin toplandığına vurgu yapılıyor.

İran devlet televizyonu saldırılarda en az 103 kişinin öldüğünü ve 170'ten fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlamaların terör saldırısı olduğu açıklandı. Ülkede ulusal yas ilan edildi.

ARKASINDA İSRAİL Mİ VAR?

Batı medyası ise bölgede son günlerde tansiyonun yüksek olduğuna dikkat çekerek, patlamaların arkasında İsrail olabileceğine işaret etti.

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırıları sonrasında Filistin'de sivilleri hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, "Yılanın başını kesme" sözü vermiş ve Lübnan'da Hizbullah'a saldırdıktan sonra İran'a saldıracağının sinyalini vermişti.

“EZİCİ BİR CEVAP VERİLECEK”

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 2020’de öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin anma töreninde meydana gelen iki patlamayı değerlendirdi.

Saldırıyı, daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.

Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

İranlı Bakan, ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

