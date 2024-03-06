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Vahşet!

Başkent Ankara'da sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı halde ölü bulundu. Ön ve arka bacaklarında kırıklar olan köpeğin tecavüze de uğradığı belirlendi

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Vahşet!
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Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde görenlerin vicdanlarını parçalayan bir görüntü ortaya çıktı.
Önceki akşam saatlerinde sokak hayvanları için besleme yapan hayvanseverler, boş arazide ağzı ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı, ölü köpekle karşılaştı.
Köpeğin bulunduğu bölgede toplanıp, duruma tepki gösteren hayvanseverlerin ihbarıyla polis, bölgede inceleme yaptı, çevrede delil topladı.
Polis, köpeğin ölümüne yol açan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemeden sonra köpek toprağa gömüldü.
BACAKLARINI KIRIP TECAVÜZ ETMİŞLER"
Hayvanseverlerden İsmail Erdoğan, köpeğin cinsel saldırı sorası öldürüldüğünü ileri sürerek şunları söyledi: 
"5 tane plastik kelepçeyle ağzını bağlamışlar ve nefes alamayacak hale gelmiş. Hayvanın ön kolları ve arka bacaklarını kırmışlar, tecavüz var.  Şikayetimizi yaptık. Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik düşmanca tavırlar sergileyen, paylaşımlar yapan çeşitli örgütler var.
Bu örgütlerin pohpohlamalarıyla sokak hayvanlarına karşı bir düşmanlık oluşturuldu. Sonuçta da ne yazık ki tecavüzler, ölümler, zehirlemeler arka arkaya geldi" 
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