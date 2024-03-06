Trafikte kaos böyle parklarla olur

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa’dan bir vatandaşımız ülkemizde bazı sürücülerin trafik kurallarını tam olarak bilmediğini ya da bilmezden geldiğini ve bu nedenle de trafikte kaos oluştuğunu savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşımız fotoğrafta görülen aracın bir benzin istasyonuna giriş yeri olan noktanın önüne aracını park ederek bölgedeki başka bir işyerine gittiğini belirterek “Bu ve bunun gibi sürücüler ya trafik kurallarını bilmiyorlar ya da bilmezden geliyorlar. Zira bir istasyona giriş yerine bu şekilde park edilmeyeceğini kundaktaki bebek bile bilir. Ancak bu sürücü nedeniyle istasyona girmek isteyen sürücüler ters yönden giriş yapmaya çalışınca trafik alt üst oluyor ve bir kaos yaşanıyor” dedi.

Bu gibi sürücüler nedeniyle trafiğin sürekli aksadığını ifade eden vatandaşımız “Eğer bu gibi işyerlerinin girişlerinin olduğu yerlere park edilir veyahut, park yapılması yasak olan yerlere park edilirse trafik kilitlenir” diyerek sürücünün yalnız kendisini değil çevresini de düşünmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

