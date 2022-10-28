Ustaya veda

Türkiye, 'Halit Abi'sini uğurladı. Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç, dün son yolculuğuna uğurlandı



Türk spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç dün son yolculuğuna uğurlandı.

Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) düzenlendi. Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlendi.

TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik" dedi.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" ifadesini kullandı.

Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

