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“Bu araçlar eksoz emisyondan geçmiyor mu?”

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Zaten trafikte araç sayısının artmasından dolayı her gün toz ve duman yuttuklarını bu gibi araçların yaydıkları zehirli dumanlarla daha da zehirlendiklerini söyleyen sürücülerimiz, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

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“Bu araçlar eksoz emisyondan geçmiyor mu?”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa trafiğinde rastladıkları fotoğraftaki kamyonun etrafa yaydığı kara dumana dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Bu kamyonun hem çok fazla yük taşıdığı hem de makinesinin problemli olduğu için etrafa kara kara duman saçtığını ifade eden vatandaşlarımız “Yanlış anlamayın yangın falan yok; adamın kamyonu tütsü gibi, her tarafı kara dumanla tütsülemekte” diyerek gönderme yaptılar.
Ülkede bu gibi yük taşıyan kamyonlar yanında bazı van tipli araçların da yollarda kap kara duman savurarak ilerlediğini belirten vatandaşlarımız “Bu araçlar acaba eksoz emisyondan geçiyor mu? Yoksa onlar muaf mı anlayamadık” dediler.
Zaten trafikte araç sayısının artmasından dolayı her gün toz ve duman yuttuklarını bu gibi araçların yaydıkları zehirli dumanlarla daha da zehirlendiklerini söyleyen sürücülerimiz, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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