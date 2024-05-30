banner913
banner932
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
16 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
25 0
 
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
22 0
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
27 0
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
20 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
26 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
73 0
banner1032
banner1038

Usta oyuncu hayatını kaybetti

banner1020

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefatını komedyen Cem Yılmaz duyurdu

banner974
Usta oyuncu hayatını kaybetti
banner971

Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı "Mahsun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.

"GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI"

Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:
"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."
AHMET UĞURLU KİMDİR?

1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uğurlu, kendisi gibi oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir. Birçok tiyatro oyunu, sinema filminde rol alan Ahmet Uğurlu, "Tabutta Rövaşata" filmindeki performansıyla tanındı.


Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti - 2

"Tabutta Rövaşata"daki performansıyla 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere; 1997 Selanik Film Festivali,  9. Ankara Uluslararası Film Festivali, Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.
"Eşref Saati", "Döngel Kârhanesi", "Yol Ayrımı" gibi yapımlarda da boy gösteren Uğurlu, son olarak "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde rol aldı. Usta isim, 2017 yılında da oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.
Ahmet Uğurlu aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyiydi.

ÖDÜLLERİ
1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata
1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata
1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.