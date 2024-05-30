banner913
banner932
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
16 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
25 0
 
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
22 0
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
27 0
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
20 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
26 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
73 0
banner1032
banner1038

Gazimağusa ve İskele'de bazı bölgeler yarın dört saat elektriksiz kalacak

banner1020

banner974
Gazimağusa ve İskele'de bazı bölgeler yarın dört saat elektriksiz kalacak
banner971
Gazimağusa ve İskele bölgelerinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-13.30 saatleri arasında; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyünde olacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.