Gazimağusa ve İskele'de bazı bölgeler yarın dört saat elektriksiz kalacak

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-13.30 saatleri arasında; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyünde olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.